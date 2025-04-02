Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 4
Київ • УНН
У Київському районі Харкова ворожий БпЛА поцілив у житловий будинок. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед яких дитина.
У Харкові через атаку рф зросла кількість травмованих - мер міста Ігор Терехов повідомляє, що відомо про чотирьох постраждалих, пише УНН.
На цю хвилину відомо вже про чотирьох постраждалих. Двоє поранених шпиталізовані, ще двом постраждалим медична допомога надана на місці
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомляє про 4 постраждалих: "На цю хвилину - четверо постраждалих. Двоє із них, в тому числі дитина, шпиталізовані до установи охорони здоровʼя. Іншим медики надали допомогу на місці".
Раніше
Голова ОВА повідомив, що у Харкові пролунав вибух. Попередньо, ворожий БпЛА "Молнія" вдарив по Київському району міста. За попередніми даними, влучання сталося в 16-поверховий житловий будинок.
Спочатку повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки в Київському районі Харкова двоє постраждалих: 65-річна жінка та 10-річний хлопчик.