Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 4

В Харькове из-за атаки рф возросло количество травмированных - мэр города Игорь Терехов сообщает, что известно о четырех пострадавших, пишет УНН.

На эту минуту известно уже о четырех пострадавших. Двое раненых госпитализированы, еще двум пострадавшим медицинская помощь оказана на месте - сообщил мэр Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщает о 4 пострадавших: "На эту минуту - четверо пострадавших. Двое из них, в том числе ребенок, госпитализированы в учреждение здравоохранения. Другим медики оказали помощь на месте".

Ранее

Глава ОВА сообщил, что в Харькове прогремел взрыв. Предварительно, вражеский БПЛА "Молния" ударил по Киевскому району города. По предварительным данным, попадание произошло в 16-этажный жилой дом.



Сначала сообщалось, что в результате вражеской атаки в Киевском районе Харькова двое пострадавших: 65-летняя женщина и 10-летний мальчик.

