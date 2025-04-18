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В Харькове возросло количество пострадавших от атаки рф до 112 человек, среди них - 9 детей

Киев • УНН

 • 2296 просмотра

В результате утренней атаки рф по Харькову 18 апреля количество пострадавших возросло до 112 человек, среди них - 9 детей. Поврежден ряд зданий.

В Харькове возросло количество пострадавших от атаки рф до 112 человек, среди них - 9 детей

В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате утренней атаки рф: от вражеской атаки захватчиков 18 апреля 112 человек. Среди них 9 детей.

Передает УНН со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

Детали

Продолжает расти количество пострадавших в результате российского обстрела, который произошел утром 18 апреля.

Снова увеличение количества пострадавших. На данный момент их 112.

- сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он добавил, что госпитализирован еще один 12-летний мальчик, попавший под террористический обстрел Харькова сегодня утром. Таким образом пострадало в общей сложности 9 детей.

Напомним

В Харькове в результате атаки вс рф по городу пострадал 21 многоквартирный дом, две школы, два детсада и центр детского творчества. По Харькову российской армией нанесен ракетный удар. Сообщалось о баллистических ракетах типа "Искандер-М". В результате удара оккупантов погиб 79-летний мужчина.

Ракетный удар по Харькову: попадание в многоэтажку, под завалами люди18.04.25, 05:32 • 68009 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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