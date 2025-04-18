В Харькове возросло количество пострадавших от атаки рф до 112 человек, среди них - 9 детей
Киев • УНН
В результате утренней атаки рф по Харькову 18 апреля количество пострадавших возросло до 112 человек, среди них - 9 детей. Поврежден ряд зданий.
В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате утренней атаки рф: от вражеской атаки захватчиков 18 апреля 112 человек. Среди них 9 детей.
Передает УНН со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.
Детали
Продолжает расти количество пострадавших в результате российского обстрела, который произошел утром 18 апреля.
Снова увеличение количества пострадавших. На данный момент их 112.
Он добавил, что госпитализирован еще один 12-летний мальчик, попавший под террористический обстрел Харькова сегодня утром. Таким образом пострадало в общей сложности 9 детей.
Напомним
В Харькове в результате атаки вс рф по городу пострадал 21 многоквартирный дом, две школы, два детсада и центр детского творчества. По Харькову российской армией нанесен ракетный удар. Сообщалось о баллистических ракетах типа "Искандер-М". В результате удара оккупантов погиб 79-летний мужчина.
Ракетный удар по Харькову: попадание в многоэтажку, под завалами люди18.04.25, 05:32 • 68009 просмотров