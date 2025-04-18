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Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
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Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 103, серед них 8 дітей

Київ • УНН

 • 6830 перегляди

Внаслідок ракетного удару по Харкову 18 квітня кількість постраждалих зросла до 103, вісім з яких діти. Російська армія застосувала три балістичні ракети типу "Іскандер-М".

Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 103, серед них 8 дітей

Внаслідок ракетного удару російських військ по Харкову кількість постраждалих зросла до 103, вісім з яких діти, повідомив мер міста Ігор Терехов у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Кількість постраждалих від сьогоднішнього обстрілу знову збільшилася до 103. Вісім з них діти

- написав Терехов.

Нагадаємо

Вранці 18 квітня російська армія завдала ракетного удару по Харкову, застосувавши, попередньо, три балістичні ракети типу "Іскандер-М". Загинув 79-річний чоловік.

Юлія Шрамко

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