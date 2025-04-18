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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 103, среди них 8 детей

Киев • УНН

 • 4252 просмотра

В результате ракетного удара по Харькову 18 апреля количество пострадавших возросло до 103, восемь из которых дети. Российская армия применила три баллистические ракеты типа "Искандер-М".

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 103, среди них 8 детей

В результате ракетного удара российских войск по Харькову количество пострадавших возросло до 103, восемь из которых дети, сообщил мэр города Игорь Терехов в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Количество пострадавших от сегодняшнего обстрела снова увеличилось до 103. Восемь из них дети

- написал Терехов.

Напомним

Утром 18 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, применив, предварительно, три баллистические ракеты типа "Искандер-М". Погиб 79-летний мужчина.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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