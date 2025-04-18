Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 103, среди них 8 детей
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Харькову 18 апреля количество пострадавших возросло до 103, восемь из которых дети. Российская армия применила три баллистические ракеты типа "Искандер-М".
В результате ракетного удара российских войск по Харькову количество пострадавших возросло до 103, восемь из которых дети, сообщил мэр города Игорь Терехов в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Количество пострадавших от сегодняшнего обстрела снова увеличилось до 103. Восемь из них дети
Напомним
Утром 18 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, применив, предварительно, три баллистические ракеты типа "Искандер-М". Погиб 79-летний мужчина.