Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 103, среди них 8 детей

В результате ракетного удара российских войск по Харькову количество пострадавших возросло до 103, восемь из которых дети, сообщил мэр города Игорь Терехов в пятницу в Telegram, пишет УНН.



Количество пострадавших от сегодняшнего обстрела снова увеличилось до 103. Восемь из них дети - написал Терехов.

Напомним

Утром 18 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, применив, предварительно, три баллистические ракеты типа "Искандер-М". Погиб 79-летний мужчина.