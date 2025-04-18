У Харкові зросла кількість постраждалих від атаки рф до 112 людей, серед них - 9 дітей
Київ • УНН
Внаслідок ранкової атаки рф по Харкову 18 квітня кількість постраждалих зросла до 112 людей, серед них - 9 дітей. Пошкоджено низку будівель.
У Харкові збільшилась кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки рф: від ворожої атаки загарбників 18 квітня 112 людей. Серед них 9 дітей.
Передає УНН із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
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Продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу, що відбувся вранці 18 квітня.
Знову збільшення кількості постраждалих. На тепер їх 112.
Він додав, що госпіталізовано ще одного 12-річного хлопчика, який потрапив під терористичний обстріл Харкова сьогодні вранці. Таким чином постраждало загалом 9 дітей.
Нагадаємо
У Харкові внаслідок атаки зс рф по місту постраждав 21 багатоквартирний будинок, дві школи, два дитсадки та центр дитячої творчості. По Харкову російською армією завдано ракетний удар. Повідомлялося про балістичні ракети типу "Іскандер-М". Внаслідок удару окупантів загинув 79-річний чоловік.
Ракетний удар по Харкову: влучання у багатоповерхівку, під завалами люди18.04.25, 05:32 • 67958 переглядiв