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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове слышны взрывы

В Харькове слышны взрывы

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 21:10  •  10904 просмотра

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В Харькове раздавались взрывы, когда город подвергся нападению. Местные паблики пишут, что Харьков находится под обстрелом баллистики из Белгорода.

В Харькове слышны взрывы, сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН

Детали 

Местные паблики пишут, что Харьков находится под обстрелом баллистики из Белгорода.  

По данным мониторинговых каналов, в Харькове прогремело по меньшей мере четыре взрыва. 

В регионе объявлена воздушная тревога. 

Бельгия откроет Офис агентства развития в Киеве и Харькове24 февраля 2024, 19:22 • 32245 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
igor-terekhovИгорь Терехов
belgiyaБельгия
kievКиев
kharkivХарьков
У Харкові чутно вибухи
Explosions heard in Kharkiv
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