В Харькове слышны взрывы

СБУ открыла более 70 производств в отношении священнослужителей, которые работали на врага

СБУ открыла 73 производства против украинских священнослужителей за сотрудничество с врагами и вынесла 22 приговора, а глава СБУ заявил о нетерпимости к преступлениям против национальной безопасности.