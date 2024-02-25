У Харкові чутно вибухи
Київ • УНН
У Харкові лунали вибухи, коли місто зазнало нападу. Місцеві пабліки пишуть, що Харків перебуває під обстрілом балістики з Бєлгорода.
У Харкові чутно вибухи, повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
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Місцеві пабліки пишуть, що Харків перебуває під обстрілом балістики з Бєлгорода.
За даними моніторингових каналів, у Харкові пролунало щонайменше чотири вибухи.
В регіоні оголошено повітряну тривогу.
Бельгія відкриє Офіс агенції розвитку в Києві та Харкові24.02.24, 21:22 • 34995 переглядiв