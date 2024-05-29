В Харькове россияне попали КАБом по территории гольф-клуба, в области обстреляли четыре района

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Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
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Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
Если бы вопрос с "серым" экспортом зерна был решен, властям не пришлось бы повышать налоги для бизнеса и увеличивать цены на электроэнергию для населения.
На фронте зафиксировано 139 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 139 боевых столкновений, самые интенсивные бои велись на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.