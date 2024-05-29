В Харькове россияне попали КАБом по территории гольф-клуба, в области обстреляли четыре района

Российские войска накануне попали КАБом по территории гольф-клуба в Харькове, выгорело несколько тысяч квадратных метров газона. В Харьковской области враг обстрелял четыре района, известно об одном пострадавшем, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

16:57, город Харьков. Обстрел КАБ по территории гольф-клуба. Обломками от двух боеприпасов выбило окна в ресторане на территории и в клубном доме. После попаданий загорелась трава, выгорело несколько тысяч квадратных метров газона. На территории в момент ударов находились пятеро работников. Без пострадавших - сообщил Синегубов в Telegram.

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Также, по его словам, вражеские обстрелы фиксировали:

16:40, Харьковский район, село Малая Даниловка. В результате обстрела 4 КАБ горела крыша фермы. Повреждено здание кафедры образовательного учреждения. Пострадал 40-летний мужчина.

22:33, Харьковский район, село Русская Лозовая. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.

16:20, город Изюм. В результате обстрела предприятия ракетой Х-59 горел бытовой мусор на открытой территории.

13:00, Чугуевский район, село Бугаевка. В результате обстрела КАБ повреждены 19 частных домов, 23 хозяйственные постройки, здание учебного заведения.

13:29 Купянский район, село Новоосиново. В результате обстрела дачного кооператива повреждены 7 дачных домов.

По его словам, всего эвакуировали 11 тысяч 253 человека из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

"На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений. Подразделениями Сил обороны отражено четыре штурмовых действия российских оккупантов в районах Старицы и Волчанска. Ситуация напряженная, но контролируемая украинскими войсками. В настоящее время продолжается бой в районе Волчанска. Украинские защитники активно противодействуют и наносят потери врагу", - сообщил Синегубов.

"На Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений. Силы обороны успешно отбили 16 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Дружелюбовка, Новоегоровка и Невское. Еще по одному боевому столкновению продолжаются в районах Петропавловки и Невского", - отметил глава ОВА.

На фронте зафиксировано 139 боевых столкновений - Генштаб