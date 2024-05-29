У Харкові росіяни поцілили КАБом по території гольф-клубу, в області обстріляли чотири райони
Київ • УНН
Російські війська обстріляли гольф-клуб у Харкові, спаливши кілька тисяч квадратних метрів газону, а також обстріляли чотири райони Харківської області, поранивши одну людину.
Російські війська напередодні поцілили КАБом по території гольф-клубу у Харкові, вигоріло декілька тисяч квадратних метрів газону. У Харківській області ворог обстріляв чотири райони, відомо про одного постраждалого, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
16:57, місто Харків. Обстріл КАБ по території гольф-клубу. Уламками від двох боєприпасів вибило вікна в ресторані на території та в клубному домі. Після влучань зайнялася трава, вигоріло декілька тисяч квадратних метрів газону. На території в момент ударів перебували п'ятеро працівників. Без постраждалих
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Також, з його слів, ворожі обстріли фіксували:
- 16:40, Харківський район, село Мала Данилівка. Внаслідок обстрілу 4 КАБ горів дах ферми. Пошкоджено будівлю кафедри освітньої установи. Постраждав 40-річний чоловік.
- 22:33, Харківський район, село Руська Лозова. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
- 16:20, місто Ізюм. Внаслідок обстрілу підприємства ракетою Х-59 горіло побутове сміття на відкритій території.
- 13:00, Чугуївський район, село Бугаївка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 19 приватних будинків, 23 господарчі споруди, будівля навчального закладу.
- 13:29 Куп'янський район, село Новоосинове. Внаслідок обстрілу дачного кооперативу пошкоджено 7 дачних будинків.
З його слів, усього евакуювали 11 тисяч 253 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
"На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Підрозділами Сил оборони відбито чотири штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська. Ситуація напружена, але контрольована українськими військами. На даний час триває бій в районі Вовчанська. Українські захисники активно протидіють та завдають втрат ворогу", - повідомив Синєгубов.
"На Купʼянському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Новоєгорівка та Невське. Ще по одному бойовому зіткненню тривають в районах Петропавлівки та Невського", - зазначив голова ОВА.
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