Армія рф атакувала Харків: попередньо, є загорання цивільної інфраструктури
Київ • УНН
Російські окупанти обстріляли Київський район Харкова, спричинивши пожежу в цивільній інфраструктурі, про жертви не повідомляється.
Окупанти вдарили по Київському району Харкова. Попередньо, є загорання цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Близько 17 години окупанти вдарили по Київському району Харкова. На цю хвилину - без постраждалих. За попередньою інформацією, є загорання цивільної інфраструктури
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Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, ворожий КАБ вразив гаражі, у деяких з них зайнялася пожежа. Попередньо без постраждалих.
Згодом Терехов уточнив, що пожежа за гаражами, гаражі не горять.
Окупанти атакували населений пункт у Харківської районі: на території фермерського господарства спалахнула пожежа28.05.24, 17:03 • 15181 перегляд