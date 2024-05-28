Армія рф атакувала Харків: попередньо, є загорання цивільної інфраструктури

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Київ • УНН

 • 20471 перегляди

Російські окупанти обстріляли Київський район Харкова, спричинивши пожежу в цивільній інфраструктурі, про жертви не повідомляється.

Окупанти вдарили по Київському району Харкова. Попередньо, є загорання цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Близько 17 години окупанти вдарили по Київському району Харкова. На цю хвилину - без постраждалих. За попередньою інформацією, є загорання цивільної інфраструктури 

- повідомив Синєгубов.

Додамо

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, ворожий КАБ вразив гаражі, у деяких з них зайнялася пожежа. Попередньо без постраждалих.

Згодом Терехов уточнив, що пожежа за гаражами, гаражі не горять.

Окупанти атакували населений пункт у Харківської районі: на території фермерського господарства спалахнула пожежа28.05.24, 17:03 • 15181 перегляд

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