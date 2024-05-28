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Армия рф атаковала Харьков: предварительно, есть возгорание гражданской инфраструктуры
Российские оккупанты обстреляли Киевский район Харькова, вызвав пожар в гражданской инфраструктуре, о жертвах не сообщается.
Генсек НАТО: мы не видим никаких признаков того, что путин планирует закончить эту войну
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "мы не видим никаких признаков" того, что глава Кремля Владимир Путин планирует закончить войну.
Волошин: за прошедшие сутки россияне обстреляли украинские позиции около 3,5 тысяч раз
За прошедшие сутки российские войска совершили около 3500 обстрелов украинских позиций вдоль всей линии фронта, в частности, 115 боевых столкновений и более 500 обстрелов украинских позиций произошло ночью.
Продолжается два боевых столкновения в районе Липцов на Харьковщине - Генштаб
Под Липцами на Харьковщине продолжаются два боевых столкновения - украинские войска укрепляют оборону и активно противостоят российским оккупантам.
Обсудили поставки систем ПВО и разрешение наносить удары по территории рф: Умеров выступил онлайн на заседании Совета ЕС
Министр обороны Украины Рустем Умеров, находясь с рабочей поездкой на фронте, принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам и призвал предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, поддержать решение Украины нанести удар по территории России предоставленным оружием и рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для закупки оборонной продукции для Украины.
Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: найдены останки 18 погибшего
Останки 18-го погибшего были найдены в харьковском гипермаркете "Эпицентр", который был атакован россией 25 мая.
Израильские танки достигли центра Рафаха, военные действия продолжаются – ВВС
Израильские танки достигли центра города Рафах на юге сектора Газа и захватили стратегический холм у границы с Египтом, фактически контролируя всю границу со стороны Газы.
Судно российского олигарха Верховского передано в собственность государства
Украина национализировала крупный рыболовецкий траулер «Бухта Соколовская», принадлежащий российскому олигарху Александру Верховскому, который находится под санкциями.
Юношам, которые не стали на воинский учет, будут присылать повестки. Впрочем это не мобилизация - Сухопутные войска ВСУ
Юношам в возрасте от 17 лет, которые не стали на воинский учет, будут присылать повестки, но это не имеет ничего общего с мобилизацией.
Стефанишина обсудила насущные потребности Украины и саммит в Вашингтоне с генсеком НАТО
Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина обсудила насущные военные потребности Украины, включая системы противовоздушной обороны, самолеты F-16, боеприпасы и дальнобойную артиллерию с Генеральным секретарем НАТО Столтенбергом.