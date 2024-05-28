Армия рф атаковала Харьков: предварительно, есть возгорание гражданской инфраструктуры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  55196 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

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На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  58060 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  67646 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  66567 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  67683 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  71548 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  92168 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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27 мая 2024, 11:30  •  107302 просмотра

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27 мая 2024, 07:14  •  160357 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
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27 мая 2024, 06:59  •  156829 просмотра

Армия рф атаковала Харьков: предварительно, есть возгорание гражданской инфраструктуры

Российские оккупанты обстреляли Киевский район Харькова, вызвав пожар в гражданской инфраструктуре, о жертвах не сообщается.

Война •   •  3261 просмотра
Армия рф атаковала Харьков: предварительно, есть возгорание гражданской инфраструктуры

Генсек НАТО: мы не видим никаких признаков того, что путин планирует закончить эту войну

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "мы не видим никаких признаков" того, что глава Кремля Владимир Путин планирует закончить войну.

Война •   •  3259 просмотра
Генсек НАТО: мы не видим никаких признаков того, что путин планирует закончить эту войну

Волошин: за прошедшие сутки россияне обстреляли украинские позиции около 3,5 тысяч раз

За прошедшие сутки российские войска совершили около 3500 обстрелов украинских позиций вдоль всей линии фронта, в частности, 115 боевых столкновений и более 500 обстрелов украинских позиций произошло ночью.

Война •   •  2977 просмотра
Волошин: за прошедшие сутки россияне обстреляли украинские позиции около 3,5 тысяч раз

Продолжается два боевых столкновения в районе Липцов на Харьковщине - Генштаб

Под Липцами на Харьковщине продолжаются два боевых столкновения - украинские войска укрепляют оборону и активно противостоят российским оккупантам.

Война •   •  4022 просмотра
Продолжается два боевых столкновения в районе Липцов на Харьковщине - Генштаб

Обсудили поставки систем ПВО и разрешение наносить удары по территории рф: Умеров выступил онлайн на заседании Совета ЕС

Министр обороны Украины Рустем Умеров, находясь с рабочей поездкой на фронте, принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам и призвал предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, поддержать решение Украины нанести удар по территории России предоставленным оружием и рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для закупки оборонной продукции для Украины.

политика •   •  3901 просмотра
Обсудили поставки систем ПВО и разрешение наносить удары по территории рф: Умеров выступил онлайн на заседании Совета ЕС

Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: найдены останки 18 погибшего

Останки 18-го погибшего были найдены в харьковском гипермаркете "Эпицентр", который был атакован россией 25 мая.

Война •   •  4283 просмотра
Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: найдены останки 18 погибшего

Израильские танки достигли центра Рафаха, военные действия продолжаются – ВВС

Израильские танки достигли центра города Рафах на юге сектора Газа и захватили стратегический холм у границы с Египтом, фактически контролируя всю границу со стороны Газы.

Новости Мира •   •  3833 просмотра
Израильские танки достигли центра Рафаха, военные действия продолжаются – ВВС

Судно российского олигарха Верховского передано в собственность государства

Украина национализировала крупный рыболовецкий траулер «Бухта Соколовская», принадлежащий российскому олигарху Александру Верховскому, который находится под санкциями.

политика •   •  4800 просмотра
Судно российского олигарха Верховского передано в собственность государства

Юношам, которые не стали на воинский учет, будут присылать повестки. Впрочем это не мобилизация - Сухопутные войска ВСУ

Юношам в возрасте от 17 лет, которые не стали на воинский учет, будут присылать повестки, но это не имеет ничего общего с мобилизацией.

Общество •   •  5579 просмотра
Юношам, которые не стали на воинский учет, будут присылать повестки. Впрочем это не мобилизация - Сухопутные войска ВСУ

Стефанишина обсудила насущные потребности Украины и саммит в Вашингтоне с генсеком НАТО

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина обсудила насущные военные потребности Украины, включая системы противовоздушной обороны, самолеты F-16, боеприпасы и дальнобойную артиллерию с Генеральным секретарем НАТО Столтенбергом.

Война •   •  5528 просмотра
Стефанишина обсудила насущные потребности Украины и саммит в Вашингтоне с генсеком НАТО