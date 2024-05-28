Армия рф атаковала Харьков: предварительно, есть возгорание гражданской инфраструктуры

Оккупанты ударили по Киевскому району Харькова. Предварительно, есть возгорание гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Около 17 часов оккупанты ударили по Киевскому району Харькова. На эту минуту - без пострадавших. По предварительной информации, есть возгорание гражданской инфраструктуры - сообщил Синегубов.

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Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, вражеский КАБ поразил гаражи, в некоторых из них загорелся пожар. Предварительно без пострадавших.

Впоследствии Терехов уточнил, что пожар за гаражами, гаражи не горят.

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