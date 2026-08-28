В Харькове российский дрон атаковал АЗС: погибла женщина, пятеро ранены
Киев • УНН
Российский ударный дрон атаковал АЗС в Слободском районе Харькова. Погибла женщина, пять человек ранены, пожар ликвидирован.
В Харькове вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию, один человек погиб и еще 5 — получили ранения, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Российский ударный беспилотник попал в автозаправочную станцию в Слободском районе города: возник пожар. Горели заправочная колонка, здание операторской и трава вокруг АЗС.
Кроме того, по данным спасателей, в результате атаки погибла женщина и еще пять человек получили ранения.
Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Удар по ТЦ в Харькове россияне нанесли дроном с меш-модемом и видели цель, число пострадавших выросло - прокуратура27.08.26, 16:36 • 6230 просмотров