В Харькове российский дрон атаковал АЗС: погибла женщина, пятеро ранены

В Харькове вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию, один человек погиб и еще 5 — получили ранения, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Российский ударный беспилотник попал в автозаправочную станцию в Слободском районе города: возник пожар. Горели заправочная колонка, здание операторской и трава вокруг АЗС.

Кроме того, по данным спасателей, в результате атаки погибла женщина и еще пять человек получили ранения.

Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

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