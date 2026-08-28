У Харкові російський дрон атакував АЗС: загинула жінка, п’ятеро поранені

$44.540.0351.860.15
ukenru
17:06 • 3530 перегляди
АТБ вводить ліміти, а "Сільпо" — ні: що відбувається з продажем продуктів в Україні
16:13 • 8250 перегляди
У Міноборони заявили, що ШІ заощаджує до 90% часу на пошук ворожих цілей на фото й відео
Ексклюзив
14:45 • 16733 перегляди
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
12:36 • 19302 перегляди
ярославський НПЗ після атаки FP-1 втратив близько 40% потужності - Fire PointVideo
12:21 • 24092 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково
11:37 • 18272 перегляди
рф б'є по складах і продовольчій логістиці й знищила подекуди до 90% потужностей, але дефіциту не передбачається - Мінагро 
28 серпня, 10:21 • 18647 перегляди
Кількість жертв повені в Непалі зросла до 489Video
28 серпня, 09:56 • 29983 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 30193 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
28 серпня, 08:33 • 20033 перегляди
У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.6м/с
50%
752мм
Популярнi новини
Генерал Вовк виступив за нову модель держави: що саме він пропонує28 серпня, 07:36 • 20904 перегляди
Ворог знову атакував ТЦ у Харкові28 серпня, 07:57 • 26252 перегляди
Протести починалися за справедливість, а закінчилися ледь не ставши частиною нового політичного проєкту Федорова - експерт28 серпня, 08:36 • 8664 перегляди
"Такі заяви повинні призводити до видачі ордера на арешт МКС" - у МЗС відповіли на слова віцеспікера держдуми рф28 серпня, 11:14 • 13980 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto12:59 • 15228 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
14:45 • 16754 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto12:59 • 15594 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково12:21 • 24112 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 29990 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 30200 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Джон Реткліфф (політик)
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Непал
Харків
Реклама
УНН Lite
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 55903 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 87479 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 84773 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 123902 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 106864 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Гриби
БМ-27 «Ураган»

У Харкові російський дрон атакував АЗС: загинула жінка, п’ятеро поранені

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Російський ударний дрон атакував АЗС у Слобідському районі Харкова. Загинула жінка, п’ятеро людей поранені, пожежу ліквідували.

У Харкові російський дрон атакував АЗС: загинула жінка, п’ятеро поранені

У Харкові ворожий безпілотник атакував автозаправну станцію, одна людина загинула і ще 5 - поранено, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

російський ударний безпілотник влучив в автозаправну станцію у Слобідському районі міста: виникла пожежа. Горіли заправна колонка, будівля операторської та трава навколо АЗС.

Крім того, за даними рятувальників, у результаті атаки загинула жінка і ще п'ять людей отримали поранення.

Попри загрозу повторних ударів, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. 

Удар по ТЦ у Харкові росіяни завдали дроном з меш-модемом і бачили ціль, кількість постраждалих зросла - прокуратура27.08.26, 16:36 • 6166 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків