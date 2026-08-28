У Харкові російський дрон атакував АЗС: загинула жінка, п’ятеро поранені
Київ • УНН
Російський ударний дрон атакував АЗС у Слобідському районі Харкова. Загинула жінка, п’ятеро людей поранені, пожежу ліквідували.
У Харкові ворожий безпілотник атакував автозаправну станцію, одна людина загинула і ще 5 - поранено, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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російський ударний безпілотник влучив в автозаправну станцію у Слобідському районі міста: виникла пожежа. Горіли заправна колонка, будівля операторської та трава навколо АЗС.
Крім того, за даними рятувальників, у результаті атаки загинула жінка і ще п'ять людей отримали поранення.
Попри загрозу повторних ударів, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
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