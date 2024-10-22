В Харькове раздаются взрывы, оккупанты атакуют УАБами
Киев • УНН
Городской голова Харькова сообщил об атаке российских оккупантов с применением управляемых авиабомб. Воздушные силы предупредили о возможных ударах тактической авиации в Харьковской и Донецкой областях.
Армия рф атакует Харьков авиабомбами, в городе раздаются взрывы. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
"В городе слышны звуки взрывов - оккупанты атакуют Харьков УАБАми. Будьте осторожны. Возможны повторные пуски", - сообщил Терехов.
В Воздушных силах предупредили о "пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской и Донецкой областях".
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