В Харькове раздаются взрывы, оккупанты атакуют УАБами

Армия рф атакует Харьков авиабомбами, в городе раздаются взрывы. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"В городе слышны звуки взрывов - оккупанты атакуют Харьков УАБАми. Будьте осторожны. Возможны повторные пуски", - сообщил Терехов.

В Воздушных силах предупредили о "пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской и Донецкой областях".

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