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УНН ищет редактора ленты новостей
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Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
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Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

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Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
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Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
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Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

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Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове раздаются взрывы, оккупанты атакуют УАБами

В Харькове раздаются взрывы, оккупанты атакуют УАБами

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 18:34  •  633 просмотра

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Городской голова Харькова сообщил об атаке российских оккупантов с применением управляемых авиабомб. Воздушные силы предупредили о возможных ударах тактической авиации в Харьковской и Донецкой областях.

Армия рф атакует Харьков авиабомбами, в городе раздаются взрывы. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"В городе слышны звуки взрывов - оккупанты атакуют Харьков УАБАми. Будьте осторожны. Возможны повторные пуски", - сообщил Терехов.

В Воздушных силах предупредили о "пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской и Донецкой областях".

Усиленная эвакуация в Харьковской области: более 100 человек вывезли из Купянска21 октября 2024, 13:05 • 14785 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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