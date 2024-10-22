У Харкові лунають вибухи, окупанти атакують КАБами
Київ • УНН
Міський голова Харкова повідомив про атаку російських окупантів із застосуванням керованих авіабомб. Повітряні сили попередили про можливі удари тактичної авіації на Харківщині та Донеччині.
Армія рф атакує Харків авіабомбами, у місті лунають вибухи. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"У місті чутно звуки вибухів - окупанти атакують Харків КАбами. Будьте обережні. Можливі повторні пуски", - повідомив Терехов.
У Повітряних силах попередили про "пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині".
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