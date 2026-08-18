В Харькове неизвестные взорвали дымовые шашки возле жилых домов
Киев • УНН
В Салтовском районе Харькова 17 августа неизвестные взорвали дымовые шашки возле домов. Пострадавших нет, полиция изъяла остатки пиротехники.
В Харькове неизвестные взорвали дымовые шашки возле жилых домов, причастных к правонарушению устанавливают, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
Детали
Инцидент произошел на территории Салтовского района 17 августа. В результате происшествия никто не пострадал.
В полицию поступил вызов о взрывах и образовании дымового облака возле жилых домов на улице Академика Павлова.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и изъяла остатки двух пиротехнических изделий дымового типа, которые находятся в свободной продаже.
Информация по указанному факту зарегистрирована в установленном процессуальном порядке.
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