В Харькове неизвестные взорвали дымовые шашки возле жилых домов, причастных к правонарушению устанавливают, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

Инцидент произошел на территории Салтовского района 17 августа. В результате происшествия никто не пострадал.

В полицию поступил вызов о взрывах и образовании дымового облака возле жилых домов на улице Академика Павлова.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и изъяла остатки двух пиротехнических изделий дымового типа, которые находятся в свободной продаже.

Информация по указанному факту зарегистрирована в установленном процессуальном порядке.

Под Киевом мужчина сел за руль внедорожника в автосалоне и угрожал взрывчаткой