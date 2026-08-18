У Харкові невідомі підірвали димові шашки біля житлових будинків
Київ • УНН
У Салтівському районі Харкова 17 серпня невідомі підірвали димові шашки біля будинків. Постраждалих немає, поліція вилучила залишки піротехніки.
У Харкові невідомі підірвали димові шашки біля житлових будинків, причетних до правопорушення встановлюють, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.
Деталі
Інцидент стався на території Салтівського району 17 серпня. Внаслідок події ніхто не постраждав.
До поліції надійшов виклик про вибухи та утворення димової хмари біля житлових будинків по вулиці Академіка Павлова.
Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та вилучила залишки від двох піротехнічних виробів димового типу, які перебувають у вільному продажу.
Інформація за вказаним фактом зареєстрована у встановленому процесуальному порядку.
Під Києвом чоловік сів за кермо позашляховика в автосалоні та погрожував вибухівкою13.08.26, 22:27 • 7264 перегляди