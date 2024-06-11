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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове на водохранилище утонул 8-летний мальчик

В Харькове на водохранилище утонул 8-летний мальчик

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 10:43  •  11289 просмотра

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В Харькове на Петриковском водохранилище утонул 8-летний мальчик. Тело погибшего ребенка водолазы нашли в 30 метрах от берега.

В Харькове на Петрековском водохранилище утонул  8-летний мальчик. об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области, передает УНН.

Детали 

Вода унесла жизни 8-летнего ребенка. трагедия произошла сегодня на Петрековском водохранилище города Харькова, утонул мальчик 2015 г. р.

- рассказали в ГСЧС. 

В ведомстве добавили, что водолазы обнаружили тело ребенка на расстоянии около 30 метров от берега. Также в ГСЧС призвали родителей не отпускать детей к воде самих и обучать их правилам безопасного поведения.

Напомним

В мае представитель ГСЧС Украины Александр Хорунжий заявил, что с начала года на водоемах Украины уже погибли 294 человека, из них 19 детей.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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