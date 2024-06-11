У Харкові на водосховищі потонув 8-річний хлопчик
Київ • УНН
У Харкові на Петренківському водосховищі потонув 8-річний хлопчик. Тіло загиблої дитини водолази знайшли за 30 метрів від берега.
У Харкові на Петренківському водосховищі потонув 8-річний хлопчик. про це повідомили в ДСНС Харківської області, передає УНН.
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Вода забрала життя 8-річної дитини. Трагедія сталася сьогодні на Петренківському водосховищі міста Харкова, потонув хлопчик 2015 р.н.
У відомстві додали, що водолази виявили тіло дитини на відстані близько 30 метрів від берега. Також у ДСНС закликали батьків не відпускати дітей до води самих та навчати їх правилам безпечної поведінки.
Нагадаємо
У травні речник ДСНС України Олександр Хорунжий заявив, що від початку року на водоймах України вже загинули 294 людини, з них 19 дітей.