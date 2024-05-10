В Харькове были слышны взрывы

Количество украинских мужчин, которые бегут в Словакию, выросло более чем вдвое

За первые четыре месяца 2024 года количество украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые сбежали в Словакию, чтобы уклониться от военной службы, выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: 338 задержанных против 166 за предыдущий год.