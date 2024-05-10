В Харькове были слышны взрывы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  105308 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  113393 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  115861 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  139481 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  127665 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131531 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121480 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167736 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150547 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149693 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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7 мая 2024, 11:15  •  275173 просмотра
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7 мая 2024, 07:27  •  313283 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  310210 просмотра

В Харькове были слышны взрывы

В Харькове были слышны взрывы из-за вражеских обстрелов, а глава областной военной администрации сообщил о запуске управляемых авиабомб тактической авиацией в регионе.

Общество •   •  1406 просмотра
В Харькове были слышны взрывы

На Николаевщине были слышны взрывы

В Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы в период воздушной тревоги. Воздушный Силы предупреждали о приближении ударных беспилотников со стороны Черного моря, а жителей призвали укрыться в укрытиях.

Война •   •  1930 просмотра
На Николаевщине были слышны взрывы

В Париже задержанный открыл стрельбу в участке и ранил двух полицейских

Задержанный открыл стрельбу в полицейском участке Парижа, тяжело ранив двух офицеров после того, как выхватил табельное оружие во время обыска, а затем был ранен сам.

Общество •   •  1922 просмотра
В Париже задержанный открыл стрельбу в участке и ранил двух полицейских

Беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области РФ

Нефтеперерабатывающий завод в Калужской области России был атакован беспилотниками, что вызвало взрывы и пожар.

Война •   •  2900 просмотра
Беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области РФ

Количество украинских мужчин, которые бегут в Словакию, выросло более чем вдвое

За первые четыре месяца 2024 года количество украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые сбежали в Словакию, чтобы уклониться от военной службы, выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: 338 задержанных против 166 за предыдущий год.

Общество •   •  3055 просмотра
Количество украинских мужчин, которые бегут в Словакию, выросло более чем вдвое

В Броварах мужчина напал на полицейских и угрожал оружием

В Броварах пьяный мужчина напал на полицейских с оружием и угрожал им, ему грозит до 5 лет лишения свободы за хулиганство, угрозы и нападение на правоохранителей.

Общество •   •  3003 просмотра
В Броварах мужчина напал на полицейских и угрожал оружием

Пентагон объединился с SpaceX, чтобы помешать использованию Россией Starlink

Пентагон сотрудничает с компанией SpaceX, чтобы предотвратить использование Россией несанкционированных интернет-терминалов Starlink в войне против Украины.

Война •   •  3354 просмотра
Пентагон объединился с SpaceX, чтобы помешать использованию Россией Starlink

Российская армия нанесла по Сумской области 302 удара

9 травня російські військові здійснили 302 вибухи в 60 атаках на території кількох населених пунктів Сумської області, використовуючи різні види зброї, включно з мінометами, артилерією, реактивними системами залпового вогню, безпілотниками і керованими бомбами.

Общество •   •  3331 просмотра
Российская армия нанесла по Сумской области 302 удара

США ввели новые санкции против китайских компаний

США ввели новые санкции против 37 китайских компаний, которые якобы предоставляют технологии китайской вооруженной промышленности, что представляет угрозу национальной безопасности США, некоторые из которых могут быть связаны с инцидентом с китайским воздушным шаром над воздушным пространством США в прошлом году.

политика •   •  3993 просмотра
США ввели новые санкции против китайских компаний

Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины

Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины, а премьер-министр Виктор Орбан призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам, а также поддержал мирную инициативу Китая, представленную президентом Си Цзиньпином во время его государственного визита в Венгрию.

политика •   •  7548 просмотра
Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины