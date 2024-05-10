Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
В Харькове были слышны взрывы
На Николаевщине были слышны взрывы
В Париже задержанный открыл стрельбу в участке и ранил двух полицейских
Беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области РФ
Количество украинских мужчин, которые бегут в Словакию, выросло более чем вдвое
В Броварах мужчина напал на полицейских и угрожал оружием
Пентагон объединился с SpaceX, чтобы помешать использованию Россией Starlink
Российская армия нанесла по Сумской области 302 удара
США ввели новые санкции против китайских компаний
Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
В Харькове были слышны взрывы
В Харькове были слышны взрывы из-за вражеских обстрелов, а глава областной военной администрации сообщил о запуске управляемых авиабомб тактической авиацией в регионе.
На Николаевщине были слышны взрывы
В Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы в период воздушной тревоги. Воздушный Силы предупреждали о приближении ударных беспилотников со стороны Черного моря, а жителей призвали укрыться в укрытиях.
В Париже задержанный открыл стрельбу в участке и ранил двух полицейских
Задержанный открыл стрельбу в полицейском участке Парижа, тяжело ранив двух офицеров после того, как выхватил табельное оружие во время обыска, а затем был ранен сам.
Беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области РФ
Нефтеперерабатывающий завод в Калужской области России был атакован беспилотниками, что вызвало взрывы и пожар.
Количество украинских мужчин, которые бегут в Словакию, выросло более чем вдвое
За первые четыре месяца 2024 года количество украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые сбежали в Словакию, чтобы уклониться от военной службы, выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: 338 задержанных против 166 за предыдущий год.
В Броварах мужчина напал на полицейских и угрожал оружием
В Броварах пьяный мужчина напал на полицейских с оружием и угрожал им, ему грозит до 5 лет лишения свободы за хулиганство, угрозы и нападение на правоохранителей.
Пентагон объединился с SpaceX, чтобы помешать использованию Россией Starlink
Пентагон сотрудничает с компанией SpaceX, чтобы предотвратить использование Россией несанкционированных интернет-терминалов Starlink в войне против Украины.
Российская армия нанесла по Сумской области 302 удара
9 травня російські військові здійснили 302 вибухи в 60 атаках на території кількох населених пунктів Сумської області, використовуючи різні види зброї, включно з мінометами, артилерією, реактивними системами залпового вогню, безпілотниками і керованими бомбами.
США ввели новые санкции против китайских компаний
США ввели новые санкции против 37 китайских компаний, которые якобы предоставляют технологии китайской вооруженной промышленности, что представляет угрозу национальной безопасности США, некоторые из которых могут быть связаны с инцидентом с китайским воздушным шаром над воздушным пространством США в прошлом году.
Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины
Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины, а премьер-министр Виктор Орбан призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам, а также поддержал мирную инициативу Китая, представленную президентом Си Цзиньпином во время его государственного визита в Венгрию.