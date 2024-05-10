У Харкові було чути вибухи
Київ • УНН
У Харкові було чути вибухи через ворожі обстріли, а голова обласної військової адміністрації повідомив про запуск керованих авіабомб тактичною авіацією в регіоні.
Ворог обстрілює Харків, було чути вибухи. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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В області оголошена повітряні тривога.
Повітряні Сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
На Миколаївщині було чути вибухи10.05.24, 03:17 • 24610 переглядiв