В Катаре в результате крушения вертолета погибли шесть человек
Киев • УНН
В территориальных водах Катара из-за технической неисправности разбился вертолет. Шесть человек погибли, продолжаются поиски седьмого пассажира воздушного судна.
В Катаре в воскресенье утром произошла авария вертолета. На борту находились семь человек - шестеро погибли, еще одного человека до сих пор ищут. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
По данным Министерства внутренних дел страны, шестеро человек на борту вертолета погибли в результате его крушения в воскресенье утром в Катаре. Седьмой человек еще не найден, сообщило министерство, и поиски продолжаются
По предварительным данным, вертолет потерпел крушение в региональных водах из-за "технической неисправности" во время выполнения планового задания.
Напомним
Недавно Иран атаковал ракетами промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший завод по экспорту газа. МИД Катара осудило действия и обещает ответные меры.