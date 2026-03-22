В Катаре в результате крушения вертолета погибли шесть человек

В Катаре в воскресенье утром произошла авария вертолета. На борту находились семь человек - шестеро погибли, еще одного человека до сих пор ищут. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

По данным Министерства внутренних дел страны, шестеро человек на борту вертолета погибли в результате его крушения в воскресенье утром в Катаре. Седьмой человек еще не найден, сообщило министерство, и поиски продолжаются - пишет издание.

По предварительным данным, вертолет потерпел крушение в региональных водах из-за "технической неисправности" во время выполнения планового задания.

Недавно Иран атаковал ракетами промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший завод по экспорту газа. МИД Катара осудило действия и обещает ответные меры.