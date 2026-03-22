У Катарі внаслідок аварії гвинтокрила загинули шестеро людей

У Катарі в неділю вранці сталася аварія гвинтокрила. На борту перебували семеро людей - шестеро загинули, ще одну людину досі шукають. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, шестеро людей на борту гвинтокрила загинули внаслідок його аварії в неділю вранці в Катарі. Сьому людину ще не знайдено, повідомило міністерство, і пошуки тривають - пише видання.

За попередніми даними, гвинтокрил зазнав аварії в регіональних водах через "технічну несправність" під час виконання планового завдання.

Нещодавно Іран атакував ракетами промислове місто Рас-Лаффан у Катарі, де розташовано найбільший завод з експорту газу. МЗС Катару засудило дії та обіцяє заходи у відповідь.