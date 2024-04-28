В калужской области после падения БПЛА произошел взрыв на нефтебазе - росСМИ

В калужской области рф после падения БПЛА в ночь на 28 апреля произошел взрыв цистерны с бензином на нефтебазе, пишут российские СМИ. В свою очередь глава Калужской области отрицает информацию, передает УНН.

По данным "Baza", этой ночью беспилотники атаковали нефтебазу "Калуганефтепродукт" в людиново. В результате падения двух БПЛА самолетного типа произошел взрыв цистерны с бензином объемом почти 700 кубических метров. Через полчаса на территории нефтебазы упал третий беспилотник.

В свою очередь глава калужской области владислав шапша заявил, что информация о взрыве цистерны с бензином - недостоверна.

"В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было", - заявил владислав шапша.

Дополнение

Минобороны рф сообщало об уничтожении в ночь на воскресенье 17 беспилотников: 9 из них были сбиты над брянской областью, по 3 над курской и калужской и 2 над белгородской.