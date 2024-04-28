В калужской области после падения БПЛА произошел взрыв на нефтебазе - росСМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  126571 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  111140 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  153190 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  144478 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  139907 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125242 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  91948 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  83962 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153828 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168300 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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23 апреля 2024, 08:23  •  389334 просмотра

В калужской области после падения БПЛА произошел взрыв на нефтебазе - росСМИ

Взрыв произошел на нефтебазе в калужской области, россия, после падения беспилотника, в результате чего была повреждена цистерна с бензином.

Новости Мира •   •  6303 просмотра
В калужской области после падения БПЛА произошел взрыв на нефтебазе - росСМИ

Пассажиропоток на границе резко увеличился: люди возвращаются на Пасху

Более 110 тысяч человек пересекли украинскую границу накануне, резкое увеличение количества людей связано с выходными и предстоящими Пасхальными праздниками.

Общество •   •  7220 просмотра
Пассажиропоток на границе резко увеличился: люди возвращаются на Пасху

Бойцы ГУР уничтожили беспилотником новейшую антидроновую РЛС оккупантов "репейник": видео

Украинская разведка 26 апреля ударом беспилотника уничтожила новейшую РЛС российских оккупантов "репейник".

Война •   •  8880 просмотра
Бойцы ГУР уничтожили беспилотником новейшую антидроновую РЛС оккупантов "репейник": видео

Убитые в Германии двое украинцев были военнослужащими - нардеп Гончаренко

Двое украинских солдат, которые проходили реабилитацию в клинике в Германии, были убиты. россиянин был арестован как подозреваемый в убийстве.

Криминал и ЧП •   •  9939 просмотра
Убитые в Германии двое украинцев были военнослужащими - нардеп Гончаренко

Минэнерго: через неделю будем иметь хорошие новости для Харькова и области

Министерство энергетики надеется восстановить энергосистему Харькова и области новости после значительных повреждений местных объектов генерации и передачи электроэнергии в течение недели.

Общество •   •  10695 просмотра
Минэнерго: через неделю будем иметь хорошие новости для Харькова и области

В Тисе утонули еще двое мужчин: в ГПСУ рассказали, удалось ли идентифицировать погибших

Пограничники нашли тела двух мужчин, которые утонули при попытке незаконного пересечения границы в реке Тиса, что увеличило количество погибших до 24 человек с начала российского вторжения.

Общество •   •  10778 просмотра
В Тисе утонули еще двое мужчин: в ГПСУ рассказали, удалось ли идентифицировать погибших

Убийство двух украинцев в Германии: подозреваемого россиянина отправили под стражу

57-летний россиянин находится под стражей после того, как его арестовали за убийство двух украинцев в немецком городе Мурнау.

Новости Мира •   •  12769 просмотра
Убийство двух украинцев в Германии: подозреваемого россиянина отправили под стражу

россияне атаковали промышленный объект в Запорожье - ОВА

россияне атаковали промышленный объект в Запорожье, обошлось без жертв.

Война •   •  13604 просмотра
россияне атаковали промышленный объект в Запорожье - ОВА

Сирский: ситуация на фронте обострилась. Враг имеет тактические успехи на некоторых направлениях

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои: враг задействовал до четырех бригад на Покровском и Кураховском направлениях, пытаясь продвинуться на запад от Авдеевки и Марьинки в направлении Покровска и Курахово.

Война •   •  13722 просмотра
Сирский: ситуация на фронте обострилась. Враг имеет тактические успехи на некоторых направлениях

Глава МИД Польши надеется на передачу Украине немецких ракет Taurus после поставок США ATACMS

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что Германия пришлет Украине ракеты большой дальности Taurus, вдохновившись решением США о поставках ракет ATACMS.

Война •   •  15891 просмотра
Глава МИД Польши надеется на передачу Украине немецких ракет Taurus после поставок США ATACMS