В калужской области после падения БПЛА произошел взрыв на нефтебазе - росСМИ

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Более 110 тысяч человек пересекли украинскую границу накануне, резкое увеличение количества людей связано с выходными и предстоящими Пасхальными праздниками.
Бойцы ГУР уничтожили беспилотником новейшую антидроновую РЛС оккупантов "репейник": видео
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Убитые в Германии двое украинцев были военнослужащими - нардеп Гончаренко
Двое украинских солдат, которые проходили реабилитацию в клинике в Германии, были убиты. россиянин был арестован как подозреваемый в убийстве.
Минэнерго: через неделю будем иметь хорошие новости для Харькова и области
Министерство энергетики надеется восстановить энергосистему Харькова и области новости после значительных повреждений местных объектов генерации и передачи электроэнергии в течение недели.
В Тисе утонули еще двое мужчин: в ГПСУ рассказали, удалось ли идентифицировать погибших
Пограничники нашли тела двух мужчин, которые утонули при попытке незаконного пересечения границы в реке Тиса, что увеличило количество погибших до 24 человек с начала российского вторжения.
Убийство двух украинцев в Германии: подозреваемого россиянина отправили под стражу
57-летний россиянин находится под стражей после того, как его арестовали за убийство двух украинцев в немецком городе Мурнау.
россияне атаковали промышленный объект в Запорожье - ОВА
россияне атаковали промышленный объект в Запорожье, обошлось без жертв.
Сирский: ситуация на фронте обострилась. Враг имеет тактические успехи на некоторых направлениях
На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои: враг задействовал до четырех бригад на Покровском и Кураховском направлениях, пытаясь продвинуться на запад от Авдеевки и Марьинки в направлении Покровска и Курахово.
Глава МИД Польши надеется на передачу Украине немецких ракет Taurus после поставок США ATACMS
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что Германия пришлет Украине ракеты большой дальности Taurus, вдохновившись решением США о поставках ракет ATACMS.