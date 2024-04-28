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У калузькій області після падіння БПЛА стався вибух на нафтобазі - росЗМІ

У калузькій області після падіння БПЛА стався вибух на нафтобазі - росЗМІ

Київ • УНН

 • 40735 перегляди

Вибух стався на нафтобазі в калузькій області, росія, після падіння безпілотника, в результаті чого була пошкоджена цистерна із бензином.

У калузькій області рф після падіння БПЛА у ніч на 28 квітня стався вибух цистерни з бензином на нафтобазі, пишуть російські ЗМІ. Своєю чергою глава Калузької області заперечує інформацію, передає УНН

За даними "Baza",  цієї ночі безпілотники атакували нафтобазу "Калуганафтопродукт" у людиновому. Унаслідок падіння двох БПЛА літакового типу стався вибух цистерни з бензином об'ємом майже 700 кубічних метрів. Через півгодини на території нафтобази впав третій безпілотник. 

Своєю чергою глава Калузької області владислав шапша заявив, що інформація про вибух цистерни з бензином - недостовірна. 

"Унаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено тільки зовнішню обшивку резервуара. Руйнувань і пожежі в місці падіння не було", - заявив владислав шапша.

Доповнення 

 Міноборони рф повідомляло про знищення в ніч на неділю 17 безпілотників: 9 із них було збито над брянською областю, по 3 над курською і калузькою і 2 над бєлгородською.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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