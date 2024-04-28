У калузькій області після падіння БПЛА стався вибух на нафтобазі - росЗМІ
Київ • УНН
Вибух стався на нафтобазі в калузькій області, росія, після падіння безпілотника, в результаті чого була пошкоджена цистерна із бензином.
У калузькій області рф після падіння БПЛА у ніч на 28 квітня стався вибух цистерни з бензином на нафтобазі, пишуть російські ЗМІ. Своєю чергою глава Калузької області заперечує інформацію, передає УНН.
За даними "Baza", цієї ночі безпілотники атакували нафтобазу "Калуганафтопродукт" у людиновому. Унаслідок падіння двох БПЛА літакового типу стався вибух цистерни з бензином об'ємом майже 700 кубічних метрів. Через півгодини на території нафтобази впав третій безпілотник.
Своєю чергою глава Калузької області владислав шапша заявив, що інформація про вибух цистерни з бензином - недостовірна.
"Унаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено тільки зовнішню обшивку резервуара. Руйнувань і пожежі в місці падіння не було", - заявив владислав шапша.
Доповнення
Міноборони рф повідомляло про знищення в ніч на неділю 17 безпілотників: 9 із них було збито над брянською областю, по 3 над курською і калузькою і 2 над бєлгородською.