росіяни поскаржилися на атаки дронів у 4 областях, у брянську вночі було "гучно"
Київ • УНН
міністерство оборони росії заявило, що знищило і перехопило 17 безпілотників над брянською, курською, бєлгородською і калузькою областями, в той час як місцеві жителі повідомили про "шумну" ніч у брянську.
міноборони рф заявило про 17 виявлених і нібито "знищених" і "перехоплених" дронів минулої ночі у брянській, курській, бєлгородській та калузьку областях. У мережі тим часом повідомляли про "гучну" ніч у брянську, пише УНН.
Деталі
За даними мо рф, близько 23:00 по місцевому часу їхня ППО нібито "знищила та перехопила" 17 БПЛА, з яких: 9 – над територією брянської області, три – над територією курської області, два – над територією бєлгородської області та три – над територією калузької області.
У брянську, зокрема, місцеві пабліки повідомляли, що вночі було "гучно".
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