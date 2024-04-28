россияне пожаловались на атаки дронов в 4 областях, в брянске ночью было "громко"

минобороны рф заявило о 17 обнаруженных и якобы "уничтоженных" и "перехваченных" дронах минувшей ночью в брянской, курской, белгородской и калужской областях. В сети тем временем сообщали о "громкой" ночи в брянске, пишет УНН.

Детали

По данным мо рф, около 23:00 по местному времени их ПВО якобы "уничтожила и перехватила" 17 БПЛА, из которых: 9 - над территорией брянской области, три - над территорией курской области, два - над территорией белгородской области и три - над территорией калужской области.

В брянске, в частности, местные паблики сообщали, что ночью было "шумно".

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Напомним

Авиация ВСУ нанесла 16 ударов по местам сосредоточения живой силы противника, а ракетные войска уничтожили 1 пункт управления и 2 радиолокационные станции противника.