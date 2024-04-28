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Украинский гимнаст Ковтун получил два "золота" за один день на чемпионате Европы, Чепурной взял "бронзу"
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов ранены двое жителей
россияне утром ударили КАБами по Херсонской области, за сутки в регионе трое раненых - ОВА
В Одесской области два грузовика столкнулись с цистернами, погиб водитель
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россияне пожаловались на атаки дронов в 4 областях, в брянске ночью было "громко"
министерство обороны россии заявило, что уничтожило и перехватило 17 беспилотников над брянской, курской, белгородской и калужской областями, в то время как местные жители сообщили о "шумной" ночи в брянске.
Мощный взрыв потряс Джанкой в оккупированном Крыму ночью
Мощный взрыв произошел ночью в Джанкое, городе в оккупированном Россией Крыму.
россияне в прошедшие сутки целились по теплоэнергетике на юге - Плетенчук
Враг продолжает терроризировать юг Украины ракетными обстрелами, в частности выпустил 13 ракет, в частности по объектам теплоэнергетики, из которых 7 ракет были сбиты, а также обстреливал линию фронта и населенные пункты Херсонской области из зенитных установок, хотя обошлось без жертв.
В Германии возле ТЦ убили двух украинцев: подозревают 57-летнего россиянина
Двое украинцев, 23 и 36 лет, получили смертельные ножевые ранения возле торгового центра в Мурнау, Германия, а 57-летний гражданин России был задержан в качестве подозреваемого.
В Харьковской области враг ударил КАБом по детсаду, из-за атаки рф дроном на грузовик двое пострадавших - ОВА
Двое гражданских водителей были ранены в результате атаки беспилотника на грузовик в Волчанске, а детский сад в Волчанских Хуторах был обстрелян с помощью КАБ в Харьковской области.
Украинский гимнаст Ковтун получил два "золота" за один день на чемпионате Европы, Чепурной взял "бронзу"
Украинские гимнасты завоевали три медали в третий соревновательный день чемпионата Европы: Илья Ковтун завоевал золото в упражнениях на параллельных брусьях и упражнениях на перекладине, а Назар Чепурной - бронзу в опорном прыжке.
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов ранены двое жителей
Двое жителей Красногоровки Донецкой области получили ранения в результате обстрела со стороны российской армии 27 апреля, в результате чего общее количество жертв в регионе с начала полномасштабного вторжения составило 1938 погибших и 4845 раненых.
россияне утром ударили КАБами по Херсонской области, за сутки в регионе трое раненых - ОВА
Российские войска обстреляли 20 населенных пунктов в Херсонской области, в том числе нанесли ракетный удар по Херсону, в результате которого пострадали университет и объекты инфраструктуры, 3 человека получили ранения.
В Одесской области два грузовика столкнулись с цистернами, погиб водитель
Вблизи села Красная Коса в Одесской области столкнулись два грузовика, в результате чего один водитель погиб, а другой был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Оккупанты 335 раз ударили по Запорожской области
Российские оккупанты совершили 335 обстрелов Запорожской области, нанеся 129 ударов с БПЛА, 7 ударов из РСЗО и 199 артиллерийских обстрелов по 7 населенным пунктам, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.