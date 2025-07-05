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В Калифорнии бушует масштабный лесной пожар: начинает влиять на качество воздуха

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Лесной пожар «Мадре» в округе Сан-Луис-Обиспо, крупнейший в этом году в Калифорнии, охватил более 28 тыс. га. Пожар локализован на 10%, более 200 человек эвакуированы, а качество воздуха в Лос-Анджелесе ухудшается.

В Калифорнии бушует масштабный лесной пожар: начинает влиять на качество воздуха

Лесной пожар в центральной Калифорнии в США распространяется и представляет непосредственную угрозу жизни, предупредил Департамент лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, пишет УНН со ссылкой на Daily Express US.

Детали

Пожар "Мадре" в округе Сан-Луис-Обиспо - теперь крупнейший пожар в Калифорнии в этом году - начался около 13:00 по местному времени в среду в сельской местности округа и был вызван жаркими и ветреными условиями вдоль центрального побережья штата.

Более 600 пожарных и 46 пожарных машин сейчас пытаются взять пожар под контроль, в то время как он разгорелся до более 28 тыс. га. Пожар сжег одно здание и локализован на 10%, сообщил в пятницу представитель пожарной охраны Калифорнии Тони Дэвис. Он добавил, что более 200 человек получили приказ эвакуироваться из своих домов, а 50 зданий находятся под угрозой из-за пламени.

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Чтобы сдержать огонь, авиация со всего штата вылетает на тушение пожаров.

Пожар в преимущественно сельской местности, расположенной примерно в 177 км к северо-западу от Лос-Анджелеса, начинает влиять на качество воздуха в Лос-Анджелесе из-за идущего оттуда дыма.

Люди по всему региону столкнулись с ухудшением качества воздуха, сообщает KTLA. Местное управление по контролю качества воздуха предупредило, что праздничный фейерверк 4 июля ухудшит ситуацию, заявив, что "индекс загрязнения воздуха, как ожидается, достигнет опасных уровней в пятницу и субботу в значительной части округов Лос-Анджелес и Ориндж, а также Инленд-Эмпайр".

Пожарные инспекторы не смогли определить, что вызвало лесной пожар.

Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии считает, что пожар усилится в течение следующих нескольких дней, и пожарные тушили еще по меньшей мере шесть лесных пожаров в штате, включая по меньшей мере три, которые вспыхнули в пятницу.

В пятницу днем пожарные сообщили, что прогноз на ближайшие 72 часа будет мрачным.

В заявлении говорится: "Ожидается, что поведение пожара будет экстремальным, что характеризуется быстрым подъемом в гору и распространением огня под воздействием ветра".

Дополнение

Нынешний пожар более чем в три раза превышает масштаб пожара "Палисейдс", который в январе охватил 9,2 тыс. га в прибрежном округе Лос-Анджелес, в результате чего погибло 12 человек и было разрушено около 7 000 строений.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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