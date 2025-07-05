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У Каліфорнії вирує масштабна лісова пожежа: починає впливати на якість повітря

Київ • УНН

 • 311 перегляди

Лісова пожежа "Мадре" в окрузі Сан-Луїс-Обіспо, найбільша цього року в Каліфорнії, охопила понад 28 тис. га. Пожежа локалізована на 10%, понад 200 людей евакуйовано, а якість повітря в Лос-Анджелесі погіршується.

У Каліфорнії вирує масштабна лісова пожежа: починає впливати на якість повітря

Лісова пожежа в центральній Каліфорнії у США поширюється і становить безпосередню загрозу життю, попередив Департамент лісового господарства та пожежної охорони Каліфорнії, пише УНН з посиланням на Daily Express US.

Деталі

Пожежа "Мадре" в окрузі Сан-Луїс-Обіспо - тепер найбільша пожежа в Каліфорнії цього року - почалася близько 13:00 за місцевим часом у середу в сільській місцевості округу і була викликана спекотними та вітряними умовами вздовж центрального узбережжя штату.

Понад 600 пожежних і 46 пожежних машин зараз намагаються взяти пожежу під контроль, у той час, як вона розгорілася до понад 28 тис. га. Пожежа спалила одну будівлю та локалізована на 10%, повідомив у п'ятницю представник пожежної охорони Каліфорнії Тоні Девіс. Він додав, що понад 200 людей отримали наказ евакуюватися зі своїх будинків, а 50 будівель перебувають під загрозою через полум'я.

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Щоб стримати вогонь, авіація з усього штату вилітає на гасіння пожеж.

Пожежа у переважно сільській місцевості, розташованій приблизно за 177 км на північний захід від Лос-Анджелеса, починає впливати на якість повітря у Лос-Анджелесі через дим, що звідти йде.

Люди по всьому регіону зіткнулися із погіршенням якості повітря, повідомляє KTLA. Місцеве управління з контролю якості повітря попередило, що святковий феєрверк 4 липня погіршить ситуацію, заявивши, що "індекс забруднення повітря, як очікується, досягне небезпечних рівнів у п'ятницю та суботу у значній частині округів Лос-Анджелес та Оріндж, а також Інленд-Емпайр".

Пожежні інспектори не змогли визначити, що спричинило лісову пожежу.

Департамент лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії вважає, що пожежа посилиться протягом наступних кількох днів, і пожежники гасили ще щонайменше шість лісових пожеж у штаті, включаючи щонайменше три, які спалахнули у п'ятницю.

У п'ятницю вдень пожежники повідомили, що прогноз на найближчі 72 години буде похмурим.

У заяві йдеться: "Очікується, що поведінка пожежі буде екстремальною, що характеризується швидким підйомом у гору та поширенням вогню під впливом вітру".

Доповнення

Нинішня пожежа більш ніж утричі перевищує масштаб пожежі "Палісейдс", яка в січні охопила 9,2 тис. га у прибережному окрузі Лос-Анджелес, внаслідок чого загинуло 12 людей і було зруйновано близько 7 000 будов.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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