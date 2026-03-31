В Ивано-Франковске прогремели два взрыва - полиция

Два взрыва прогремели в Ивано-Франковске, на место направлен наряд полицейских, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Ивано-Франковской области.

Детали

Сегодня, 31 марта, в 21:05 в Ивано-Франковское районное управление полиции поступило сообщение от мужчины о том, что он услышал два взрыва на улице Волчинецкой в областном центре.

На место происшествия направлен наряд полицейских. Правоохранители проверяют полученную информацию и устанавливают все обстоятельства происшествия - говорится в сообщении.

