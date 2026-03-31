В Івано-Франківську пролунали два вибухи - поліція
Київ • УНН
Мешканець Івано-Франківська повідомив поліцію про два вибухи на вулиці Вовчинецькій. На місце події виїхали правоохоронці для з'ясування всіх обставин.
Два вибухи пролунали в Івано-Франківську, на місце скеровано наряд поліцейських, передає УНН із посиланням на ГУ НП в Івано-Франківській області.
Деталі
Сьогодні, 31 березня, о 21:05 до Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що він почув два вибухи на вулиці Вовчинецькій в обласному центрі.
На місце події скеровано наряд поліцейських. Правоохоронці перевіряють отриману інформацію та встановлюють усі обставини події
