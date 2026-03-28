Чоловік влаштував стрілянину з вибухом посеред вулиці в Одесі, його затримали - поліція

В Одесі чоловік влаштував стрілянину з вибухом на вулиці, його затримали, повідомили у Нацполіції у суботу, пише УНН.

Поліція затримала озброєного чоловіка в Одесі - повідомили у поліції.

Як вказано, повідомлення про чоловіка, який перебуває на вулиці Архітекторська з предметами, схожими на зброю, у поліції отримали сьогодні.

"За попередньою інформацією, у нього в руках граната та вогнепальна зброя. Він здійснив кілька пострілів угору, а також пролунав вибух. Попередньо, потерпілих немає", - зазначили у поліції.

На місці працюють патрульні поліцейські, спецпризначенці підрозділу КОРД та батальйону поліції особливого призначення, а також інші екстрені служби.

"Фігуранта затримано", - вказали у поліції.

Територію події, як повідомляється, обмежено, правоохоронці забезпечують безпеку громадян. Поліція закликає не наближатися до місця події.

