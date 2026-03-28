Мужчина устроил стрельбу со взрывом посреди улицы в Одессе, его задержали - полиция

В Одессе мужчина устроил стрельбу со взрывом на улице, его задержали, сообщили в Нацполиции в субботу, пишет УНН.

Полиция задержала вооруженного мужчину в Одессе - сообщили в полиции.

Как указано, сообщение о мужчине, который находится на улице Архитекторская с предметами, похожими на оружие, в полиции получили сегодня.

"По предварительной информации, у него в руках граната и огнестрельное оружие. Он произвел несколько выстрелов вверх, а также прозвучал взрыв. Предварительно, пострадавших нет", - отметили в полиции.

На месте работают патрульные полицейские, спецназовцы подразделения КОРД и батальона полиции особого назначения, а также другие экстренные службы.

"Фигурант задержан", - указали в полиции.

Территория происшествия, как сообщается, ограничена, правоохранители обеспечивают безопасность граждан. Полиция призывает не приближаться к месту происшествия.

