Мужчина устроил стрельбу со взрывом посреди улицы в Одессе, его задержали - полиция
Киев • УНН
На улице Архитекторская мужчина стрелял в воздух, был взрыв. Спецназовцы задержали злоумышленника, в результате инцидента никто не пострадал.
В Одессе мужчина устроил стрельбу со взрывом на улице, его задержали, сообщили в Нацполиции в субботу, пишет УНН.
Полиция задержала вооруженного мужчину в Одессе
Как указано, сообщение о мужчине, который находится на улице Архитекторская с предметами, похожими на оружие, в полиции получили сегодня.
"По предварительной информации, у него в руках граната и огнестрельное оружие. Он произвел несколько выстрелов вверх, а также прозвучал взрыв. Предварительно, пострадавших нет", - отметили в полиции.
На месте работают патрульные полицейские, спецназовцы подразделения КОРД и батальона полиции особого назначения, а также другие экстренные службы.
"Фигурант задержан", - указали в полиции.
Территория происшествия, как сообщается, ограничена, правоохранители обеспечивают безопасность граждан. Полиция призывает не приближаться к месту происшествия.
По делу со стрельбой в патрульных и смертью нападавшего в Одессе открыли два производства, правоохранители в тяжелом состоянии26.03.26, 12:16 • 4207 просмотров