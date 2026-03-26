По делу со стрельбой в патрульных и смертью нападавшего в Одессе открыли два производства, правоохранители в тяжелом состоянии

По делу о стрельбе по патрульным полицейским в Одессе и последующей смерти нападавшего во время задержания открыто два уголовных производства, двое патрульных получили огнестрельные ранения и находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в Национальной полиции в четверг, пишет УНН.

Детали

"В результате нападения двое патрульных получили огнестрельные ранения. Состояние правоохранителей - крайне тяжелое", - отметили в полиции.

Как подчеркнули в полиции, "медики оказывают необходимую помощь, проводят все возможные и невозможные мероприятия для спасения жизни пострадавших".

По указанному факту, как отмечается, "начато два уголовных производства": полицией по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК Украины и ГБР по ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) УК Украины.

Дополнение

Вчера, 25 марта, в Одессе патрульные во время несения службы остановили автомобиль ВАЗ за нарушение правил дорожного движения Украины. Во время проверки документов установлено, что водитель не обновил военно-учетные данные и находится в розыске за уклонение от призыва. Внезапно мужчина открыл огонь по патрульным из автомата и скрылся с места происшествия.

"Для задержания злоумышленника была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов установлено место его пребывания в недострое. Фигурант не шел на контакт с переговорщиком и с третьего этажа здания открыл огонь по бойцам спецподразделения КОРД. В ответ правоохранители применили огонь. Применение силы было вынужденным для прекращения угрозы жизни правоохранителей. Злоумышленник погиб во время задержания", - сообщил начальник ГУНП в Одесской области Иван Жук.