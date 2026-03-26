У справі зі стріляниною у патрульних і смертю нападника в Одесі відкрили два провадження, правоохоронці у тяжкому стані

У справі про стрілянину у патрульних поліцейських в Одесі і подальшу смерть нападника під час затримання відкрито два кримінальні провадження, двоє патрульних отримали вогнепальні поранення і перебувають у вкрай тяжкому стані, повідомили у Національній поліції у четвер, пише УНН.

Деталі

"Унаслідок нападу двоє патрульних отримали вогнепальні поранення. Стан правоохоронців - вкрай важкий", - зазначили у поліції.

Як наголосили у поліції, "медики надають необхідну допомогу, проводять усі можливі та неможливі заходи для порятунку життя постраждалих".

За вказаним фактом, як зазначається, "розпочато два кримінальні провадження": поліцією за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України та ДБР за ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України.

Доповнення

Вчора, 25 березня, в Одесі патрульні під час несення служби зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху України. Під час перевірки документів встановлено, що водій не оновив військово-облікові дані та перебуває у розшуку за ухилення від призову. Раптово чоловік відкрив вогонь по патрульних із автомата та втік з місця події.

"Для затримання зловмисника було введено спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин встановлено місце його перебування у недобудові. Фігурант не йшов на контакт із перемовником і з третього поверху будівлі відкрив вогонь по бійцях спецпідрозділу КОРД. У відповідь правоохоронці застосували вогонь. Застосування сили було вимушеним для припинення загрози життю правоохоронців. Зловмисник загинув під час затримання", - повідомив начальник ГУНП в Одеській області Іван Жук.