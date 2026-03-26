$43.870.0550.850.04
У справі зі стріляниною у патрульних і смертю нападника в Одесі відкрили два провадження, правоохоронці у тяжкому стані

Київ • УНН

 • 2996 перегляди

Двоє поліцейських перебувають у вкрай тяжкому стані після вогнепальних поранень. Правоохоронці та ДБР відкрили провадження за двома статтями КК України.

У справі про стрілянину у патрульних поліцейських в Одесі і подальшу смерть нападника під час затримання відкрито два кримінальні провадження, двоє патрульних отримали вогнепальні поранення і перебувають у вкрай тяжкому стані, повідомили у Національній поліції у четвер, пише УНН.

Деталі

"Унаслідок нападу двоє патрульних отримали вогнепальні поранення. Стан правоохоронців - вкрай важкий", - зазначили у поліції.

Як наголосили у поліції, "медики надають необхідну допомогу, проводять усі можливі та неможливі заходи для порятунку життя постраждалих".

В Одесі чоловік влаштував стрілянину по поліцейських під час перевірки документів, оголошено спецоперацію25.03.26, 22:59 • 5744 перегляди

За вказаним фактом, як зазначається, "розпочато два кримінальні провадження": поліцією за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України та ДБР за ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України.

Стрілок у патрульних в Одесі загинув під час затримання - поліція26.03.26, 08:13 • 3010 переглядiв

Доповнення

Вчора, 25 березня, в Одесі патрульні під час несення служби зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху України. Під час перевірки документів встановлено, що водій не оновив військово-облікові дані та перебуває у розшуку за ухилення від призову. Раптово чоловік відкрив вогонь по патрульних із автомата та втік з місця події.

"Для затримання зловмисника було введено спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин встановлено місце його перебування у недобудові. Фігурант не йшов на контакт із перемовником і з третього поверху будівлі відкрив вогонь по бійцях спецпідрозділу КОРД. У відповідь правоохоронці застосували вогонь. Застосування сили було вимушеним для припинення загрози життю правоохоронців. Зловмисник загинув під час затримання", - повідомив начальник ГУНП в Одеській області Іван Жук. 

Юлія Шрамко

Кримінал
Сутички
Національна поліція України