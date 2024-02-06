В Испании фермеры присоединились к протестам: заблокировали основные трассы
Киев • УНН
Испанские фермеры заблокировали тракторами основные автомагистрали в знак протеста против высоких цен, бюрократии и конкуренции из-за пределов ЕС.
Во вторник испанские фермеры перекрыли движение на некоторых главных автомагистралях страны, присоединившись к протестам других европейских стран. Фермеры протестуют против высоких цен, бюрократии и конкуренции со стороны стран, не входящих в ЕС. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.
Детали
Фермеры планировали провести акции протеста с четверга, но во вторник многие протестующие вышли на дороги со своими тракторами, что привело к затруднениям движения по всей стране.
В Жироне накануне дня протеста можно было увидеть тракторы, которые собирались на плакатах с надписью "Без фермеров нет еды".
"С разными оттенками, во всем Европейском союзе у нас одни и те же проблемы. Сельские жители сыты по горло", - заявил вице-президент одной из крупнейших фермерских ассоциаций Испании ASAJA Донасиано Духо.
Как и их коллеги во Франции, Бельгии, Италии и Португалии, испанские фермеры жалуются на растущее бремя европейской бюрократии, низкие цены на продукцию и растущие расходы.
Они утверждают, что правила, навязанные фермерам ЕС для защиты окружающей среды, делают их менее конкурентоспособными по сравнению с коллегами из других регионов, например, Латинской Америки или Европы, не входящей в ЕС.
Как отмечает Reuters, за последние несколько дней блокады во Франции и Бельгии иногда перерастали в ожесточенные столкновения с полицией.
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