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В Испании фермеры присоединились к протестам: заблокировали основные трассы

В Испании фермеры присоединились к протестам: заблокировали основные трассы

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 12:18  •  12114 просмотра

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Испанские фермеры заблокировали тракторами основные автомагистрали в знак протеста против высоких цен, бюрократии и конкуренции из-за пределов ЕС.

Во вторник испанские фермеры перекрыли движение на некоторых главных автомагистралях страны, присоединившись к протестам других европейских стран. Фермеры протестуют против высоких цен, бюрократии и конкуренции со стороны стран, не входящих в ЕС. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.

Детали

Фермеры планировали провести акции протеста с четверга, но во вторник многие протестующие вышли на дороги со своими тракторами, что привело к затруднениям движения по всей стране.

В Жироне накануне дня протеста можно было увидеть тракторы, которые собирались на плакатах с надписью "Без фермеров нет еды".

"С разными оттенками, во всем Европейском союзе у нас одни и те же проблемы. Сельские жители сыты по горло", - заявил  вице-президент одной из крупнейших фермерских ассоциаций Испании ASAJA Донасиано Духо.

Как и их коллеги во Франции, Бельгии, Италии и Португалии, испанские фермеры жалуются на растущее бремя европейской бюрократии, низкие цены на продукцию и растущие расходы.

Они утверждают, что правила, навязанные фермерам ЕС для защиты окружающей среды, делают их менее конкурентоспособными по сравнению с коллегами из других регионов, например, Латинской Америки или Европы, не входящей в ЕС.

Как отмечает Reuters, за последние несколько дней блокады во Франции и Бельгии иногда перерастали в ожесточенные столкновения с полицией.

В Латвии начали протестовать фермеры: требуют немедленного запрета импорта продуктов из рф и белоруссии05 февраль 2024, 15:14 • 20583 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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В Іспанії фермери долучились до протестів: заблокували основні траси
In Spain, farmers joined the protests: they blocked the main roads
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