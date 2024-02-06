В Іспанії фермери долучились до протестів: заблокували основні траси
Київ • УНН
Іспанські фермери заблокували тракторами основні автомагістралі на знак протесту проти високих цін, бюрократії та конкуренції з-поза меж ЄС.
У вівторок іспанські фермери перекрили рух на деяких головних автомагістралях країни, приєднавшись до протестів інших європейських країн. Фермери протестують проти високих цін, бюрократії та конкуренції з боку країн, що не входять до ЄС. Про це пише Reuters, інформує УНН.
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Фермери планували провести акції протесту з четверга, але у вівторок багато протестуючих вийшли на дороги зі своїми тракторами, що призвело до ускладнень руху по всій країні.
У Жироні напередодні дня протесту можна було побачити трактори, які збиралися на плакатах із написом "Без фермерів немає їжі".
"З різними відтінками, в усьому Європейському союзі у нас одні й ті самі проблеми. Сільські жителі ситі по горло", - заявив віцепрезидент однієї з найбільших фермерських асоціацій Іспанії ASAJA Донасіано Духо.
Як і їхні колеги у Франції, Бельгії, Італії та Португалії, іспанські фермери скаржаться на зростаючий тягар європейської бюрократії, низькі ціни на продукцію і зростаючі витрати.
Вони стверджують, що правила, нав'язані фермерам ЄС для захисту довкілля, роблять їх менш конкурентоспроможними порівняно з колегами з інших регіонів, наприклад, Латинської Америки або Європи, що не входить до ЄС.
Як зазначає Reuters, за останні кілька днів блокади у Франції та Бельгії іноді переростали в запеклі сутички з поліцією.
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