В Иране заявили, что "черные ящики" самолета МАУ должны остаться у них

По словам Эслами, "черный ящик сбитого украинской самолета, как один из основных объектов для изучения инцидента, должен остаться в Иране".

Он также указал, что в случае каких-либо проблем с расшифровкой "черного ящика", будут приняты необходимые решения, чтобы попросить другие вовлеченные стороны о помощи.

"Черный ящик является неотъемлемой частью инцидента, и, поскольку в Иране произошла катастрофа, в соответствии с Приложением 13 Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследование", - сказал он.

"Делегация также отправилась в Украину для изучения документов самолета", - добавил иранский министр.

Сообщая о своей недавней поездке в Украину, Эслами сказал, что выразил соболезнования президента Ирана президенту и народу Украины, а другая сторона выразила благодарность за сотрудничество Ирана в этом вопросе.

Ранее Иран попросил у США и Францию помощи с расшифровкой "черных ящиков" самолета МАУ.

Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.