В Ірані заявили, що літак МАУ було збито двома ракетами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Український літак Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий 8 січня двома ракетами класу "земля-повітря" близького радіусу дії Тор-М1 через три хвилини після зльоту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg і звіт розслідування Організації цивільної авіації Ірану.
"Літак вилетів із Тегерана о 6:12 за місцевим часом і втратив зв'язок із авіадиспетчером на висоті 2469 метрів", йдеться у звіті.
Літак зник із допоміжного радара о 6:15 та з головних систем спостереження о 6:18.
У результаті попадання ракет лайнер буквально розірвало на частини, і його уламки було розкидано на великій території.
В Організації цивільної авіації Ірану заявили, що вилучений реєстратор польоту і бортовий самописець є "одними з найбільш передових пристроїв у світі". Іран не має засобів для декодування цих пристроїв.
Французькі та американські агентства з розслідування авіаційних подій відмовилися відправити в Іран необхідне обладнання для розшифровки "чорних скриньок".
Нагадаємо, в Україну очікують прибуття групи представників Ірану для розшифровки “чорних скриньок”, які були на борту українського літака, що був збитий у Тегерані 8 січня.