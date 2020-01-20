В Україну прибудуть представники Ірану для розшифровки "чорних скриньок"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В Україну очікують прибуття групи представників Ірану для розшифровки “чорних скриньок”, які були на борту українського літака, що був збитий у Тегерані 8 січня. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Глави держави.
“Володимир Зеленський обговорив зі Спеціальним представником Президента Ірану питання передачі Україні для розшифровки бортових самописців українського літака”, — йдеться у повідомленні.
Також Зеленський зазначив, що Україна має необхідні технічні можливості та досвідчених фахівців для належного виконання цієї роботи.
“Очікується прибуття групи представників Ірану, які ознайомляться з технічними можливостями України для розшифровки „чорних скриньок“. Сторони погодилися, що всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, мають бути повернені в Україну”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, глава комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар в неділю відмовився від планів відправити реєстратори польоту зі збитого літака МАУ за кордон для аналізу, на наступний день після того, як він сказав, що їх відправлять до Києва.