Іран відмовився від планів відправити "чорні скриньки" в Україні - AP
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Глава комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар в неділю відмовився від планів відправити реєстратори польоту зі збитого літака МАУ за кордон для аналізу, на наступний день після того, як він сказав, що їх відправлять до Києва, передає УНН.
Державне інформаційне агентство IRNA процитувало слова Резаіфара про те, що "бортові самописці з українського Боїнга знаходяться в руках Ірану, і ми не плануємо їх відправляти".
Він сказав, що Іран працює над відновленням даних і записів в кабіні, і що він міг би відправити бортові самописці до України чи Франції.
"Але поки ми не прийняли рішення", - заявив він.
У суботу інформаційне агентство Tasnim повідомило, що Іран підтвердив передачу "чорних скриньок" збитого літака в Україну.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.