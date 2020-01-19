Иран отказался от планов отправить “чёрные ящики” в Украину - AP
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар в воскресенье отказался от планов отправить регистраторы полета со сбитого самолёта МАУ за границу для анализа, на следующий день после того, как он сказал, что их отправят в Киев, передаёт УНН.
Государственное информационное агентство IRNA процитировало слова Резаифара о том, что “бортовые самописцы с украинского Боинга находятся в руках Ирана, и мы не планируем их отправлять”.
Он сказал, что Иран работает над восстановлением данных и записей в кабине, и что он мог бы отправить бортовые самописцы в Украину или Францию.
“Но пока мы не приняли решение”, — заявил он.
В субботу информационное агентство Tasnim сообщило, что Иран подтвердил передачу “черных ящиков” сбитого самолета в Украину.
Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.