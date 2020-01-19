Иран отказался от планов отправить “чёрные ящики” в Украину - AP

КИЕВ. 19 января. УНН. Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар в воскресенье отказался от планов отправить регистраторы полета со сбитого самолёта МАУ за границу для анализа, на следующий день после того, как он сказал, что их отправят в Киев, передаёт УНН.