Иран подтвердил передачу "черных ящиков" сбитого самолета в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. "Черные ящики" сбитого украинского авиалайнера будут отправлены в Украину. Об этом со ссылкой на иранские СМИ сообщает Reuters, передает УНН.
"Черные ящики" украинского авиалайнера, который был случайно сбит иранскими войсками в этом месяце, будут отправлены в Украину", - цитирует агентство иранское издание Tasnim.
При этом Голос Америки со ссылкой на Tasnim отмечает, что Тегеран выслал в Украину черные ящики украинского пассажирского самолета, по ошибке сбитого иранскими военными 8 января.
Иранские власти, как сообщается, также готовы к тому, чтобы к изучению черных ящиков подключились эксперты из Франции, Канады и США.
"Используя опыт Франции, Канады и Америки, мы попытаемся прочесть (показания бортового самописца) в Киеве", - приводит агентство слова директора по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана Хассана Резаифара.
"Если эти усилия будут безуспешны, то черный ящик будет выслан во Францию", - добавил Резаифар. Он заявил, что черные ящики не будут исследоваться в Иране.
Напомним, тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, планируют доставить в Киев 19 января.
Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.