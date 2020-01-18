Іран підтвердив передачу "чорних скриньок" збитого літака в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. "Чорні скриньки" збитого українського авіалайнера будуть відправлені в Україну. Про це з посиланням на іранські ЗМІ повідомляє Reuters, передає УНН.
"Чорні скриньки" українського авіалайнера, який був випадково збитий іранськими військами в цьому місяці, будуть відправлені в Україну", - цитує агентство іранське видання Tasnim.
При цьому Голос Америки з посиланням на Tasnim зазначає, що Тегеран вислав в Україну "чорні скриньки" українського пасажирського літака, помилково збитого іранськими військовими 8 січня.
Іранська влада, як зазначається, також готова до того, щоб до вивчення "чорних скриньок" підключилися експерти з Франції, Канади та США.
"Використовуючи досвід Франції, Канади та Америки, ми спробуємо прочитати (дані бортового самописця) в Києві", - наводить агентство слова директора з розслідування авіаційних подій в Організації цивільної авіації Ірану Хассана Резаіфара.
"Якщо ці зусилля будуть безуспішні, то чорна скринька буде вислана до Франції", - додав Резаіфар. Він заявив, що "чорні скриньки" не будуть досліджуватися в Ірані.
Нагадаємо, тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.