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В Украине прибудут представители Ирана для расшифровки "черных ящиков"

Киев • УНН

 • 13172 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Украине ожидают прибытия группы представителей Ирана для расшифровки “черных ящиков”, которые были на борту украинского самолета, который был сбит в Тегеране 8 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

В Украине прибудут представители Ирана для расшифровки "черных ящиков"

“Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем Президента Ирана вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета”, — говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

“Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки „черных ящиков“. Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину”, — говорится в сообщении.

Напомним, глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар в воскресенье отказался от планов отправить регистраторы полета со сбитого самолета МАУ за границу для анализа, на следующий день после того, как он сказал, что их отправят в Киев.

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