В Иране заявили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Украинский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит 8 января двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и отчет расследования Организации гражданской авиации Ирана.
"Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 2469 метров", говорится в отчете.
Самолет исчез с вспомогательного радара в 6:15 и с главных систем наблюдения в 6:18.
В результате попадания ракет лайнер буквально разорвало на части, и его обломки были разбросаны на большой территории.
В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что изъятый регистратор полета и бортовой самописец является "одним из самых передовых устройств в мире". У Ирана нет средств для декодирования этих устройств.
Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки "черных ящиков".
Напомним, в Украине ожидают прибытия группы представителей Ирана для расшифровки “черных ящиков”, которые были на борту украинского самолета, который был сбит в Тегеране 8 января.