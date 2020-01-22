В Ірані заявили, що "чорні скриньки" літака МАУ мають залишитися у них
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Іранський міністр доріг Мохаммад Есламі заявив в середу, що "чорні скриньки" збитого раніше цього місяця українського пасажирського літака мають залишитися в Ірані. Про це пише іранське видання Mehr, передає УНН.
Зі слів Есламі, "чорна скринька збитого українського літака, як один з основних об'єктів для вивчення інциденту, повинна залишитися в Ірані".
Він також вказав, що в разі яких-небудь проблем з розшифровкою "чорної скриньки", будуть ухвалені необхідні рішення, щоб попросити інші залучені сторони про допомогу.
"Чорна скринька є невід'ємною частиною інциденту, і, оскільки в Ірані сталася катастрофа, згідно з Додатком 13 Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Організація цивільної авіації Ірану відповідає за розслідування", - сказав він.
"Делегація також вирушила в Україну для вивчення документів літака", - додав іранський міністр.
Повідомляючи про свою нещодавню поїздку в Україну, Есламі сказав, що висловив співчуття президента Ірану президенту і народу України, а інша сторона висловила вдячність за співпрацю Ірану в цьому питанні.
Раніше Іран попросив у США і Францію допомоги з розшифровкою "чорних скриньок" літака МАУ.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули, зокрема, й 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ. Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.