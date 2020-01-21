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Іран попросив у США і Францію допомоги з розшифровкою "чорних скриньок" літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Іран звернувся до влади США і Франції з проханням надати обладнання для завантаження інформації з "чорних скриньок" збитого українського авіалайнера. Про це повідомляє Al Arabiya, передає УНН.

Іран попросив у США і Францію допомоги з розшифровкою "чорних скриньок" літака МАУ

"Якщо будуть надані відповідні матеріали і обладнання, інформація може бути витягнена і реконструйована ​​за короткий проміжок часу", - заявила Організація цивільної авіації Ірану в другій попередній доповіді про катастрофу літака.

Як повідомили в іранському авіаційному відомстві, перелік обладнання, якого потребує Іран, був відправлений французькому агентству щодо аварій BEA і Національній раді з безпеки на транспорті США.

Видання зазначає, що це прохання посилить невдоволення міжнародної спільноти з приводу того, що Тегеран не відправив бортові самописці за кордон для аналізу.

Київ неодноразово закликав Іран передати "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ. Тегеран у відповідь дав "суперечливі сигнали" про те, чи буде він передавати бортові самописці.

Як повідомлялося в УНН, літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули, зокрема, й 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ. Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.

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