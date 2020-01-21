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Иран попросил у США и Францию помощи с расшифровкой "черных ящиков" самолета МАУ

Киев • УНН

 • 14060 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Иран обратился к властям США и Франции с просьбой предоставить оборудование для скачивания информации из "черных ящиков" сбитого украинского авиалайнера. Об этом сообщает Al Arabiya, передает УНН.

Иран попросил у США и Францию помощи с расшифровкой "черных ящиков" самолета МАУ

"Если будут предоставлены соответствующие материалы и оборудование, информация может быть извлечена и реконструирована за короткий промежуток времени", - заявила Организация гражданской авиации Ирана во втором предварительном докладе о катастрофе самолета.

Как сообщили в иранском авиационном ведомстве, перечень оборудования, в котором нуждается Иран, был отправлен французскому агентству по авариям BEA и Национальному совету по безопасности на транспорте США.

Издание отмечает, что эта просьба усилит недовольство международного сообщества по поводу того, что Тегеран не отправил бортовые самописцы за границу для анализа.

Киев неоднократно призывал Иран передать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ. Тегеран в ответ дал "противоречивые сигналы" о том, будет ли он передавать бортовые самописцы.

Как сообщалось в УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.

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